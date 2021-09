Boskamp vindt dat Roberto Martinez nu iets moest proberen in de defensie: "Stel hem op!"

De verdediging maakte alweer geen te beste indruk tegen Estland. Dedryck Boyata en Jason Denayer kregen hun kans, maar Johan Boskamp had voor een andere oplossing gekozen.

Voor Boskamp was het moment daar om Zinho Vanheusden zijn kans te geven. “Dat is toch de toekomst. Ik ben een fan van Zinho. Zijn voetballend vermogen, zijn uitstraling. Dit was de ideale match om hem te testen. Je weet intussen wel wat je aan Denayer en Boyata hebt. Degelijke verdedigers, maar niet meer dan dat. Had de bondscoach Zinho opgesteld, dan had hij meteen kunnen kijken of hij standhoudt. En of hij ook bij de nationale ploeg de leidersfiguur is die hij bij Standard was. Ik ben ervan overtuigd dat hij het makkelijk had aangekund. Zeker tegen Estland, dat is toch geen wereldland", klinkt het in HBvL.

"Het ergste vond ik nog dat Martinez Dendoncker erin bracht voor Alderweireld. Die heeft bij Wolverhampton ook geen basisplaats hoor. Het is zonde dat Vanheusden door blessures twee jaar van zijn carrière heeft verloren, maar zijn keuze voor de Serie A is wel een interessante. Hij zal daar alleen maar beter worden als verdediger. Stel hem dan ook op.”