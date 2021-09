Waasland-Beveren wou de beker winnen dit seizoen, maar ligt er al uit: "Dit had niemand verwacht"

Waasland-Beveren verloor in de vijfde ronde van de Beker van België met 1-0 van Dender en is meteen uitgeschakeld.

De ambities waren groot bij Waasland-Beveren. Ze wilden dit seizoen een gooi doen naar de Beker van België. Het ging echter meteen fout tegen Dender.

Iets wat natuurlijk niet echt verwacht was. “We kwamen om te winnen en kregen ook vier goeie kansen. Die moet je afmaken”, zegt Dries Wuytens aan GVA. “Nu denkt iedereen dat we een slechte match gespeeld hebben…”

De ontgoocheling was dan ook ontzettend groot. “ Al begrijp ik natuurlijk wel dat iedereen ontevreden is. We wilden de goeie lijn van in de competitie doortrekken en de volgende ronde bereiken tegen een eersteklasser. Dit had niemand verwacht. Heel zuur.”