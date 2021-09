Dit is de opstelling van de Rode Duivels: zeven nieuwe namen, Batshuayi vervangt Lukaku

Om 20u45 gaat België tegen Wit-Rusland naar de derde zege in zeven dagen. Daarnet maakte de bondcoach zijn basiself bekend voor vanavond.

Slechts vier spelers die in de basis begonnen tegen Tsjechië, starten vanavond opnieuw. Het gaat om Alderweireld -voor de gelegenheid aanvoerder-, Denayer, Castagne en Tielemans.

In het doel krijgt Casteels zoals verwacht zijn kans. Achterin krijgt Boyata de voorkeur op Vanheusden. Op het middenveld zien we Praet -en niet Dendoncker- aan de zijde van Tielemans. Voorin kiest Roberto Marinez voor Trossard en Lukebakio in steun van Batshuayi.