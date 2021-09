Sterkhouder staat op het punt om zijn contract te verlengen bij Chelsea

Chelsea is sterk aan het seizoen begonnen. Voorin hebben ze met Romelu Lukaku uiteraard een doelpuntenmachine rondlopen, maar ook achterin draait het uitstekend bij de Engelse topclub.

Het is mede te danken aan Andreas Christensen. De Deense verdediger is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde in de defensie van Chelsea en hij maakt een sterke indruk onder Thomas Tuchel.

Bij Chelsea zijn ze tevreden over de prestaties van Christensen en ook de Deen zelf is gelukkig bij de Engelse topclub. Volgens de Deense krant Ekstra Bladet is de kans dan ook groot dat de centrale verdediger binnenkort zijn contract zal verlengen bij Chelsea.