Vierdeprovincialers zoeken scheidsrechters: "Communiceer daar dan over! Wij vielen uit de lucht"

In vierde provinciale Antwerpen hebben ze zorgen. Clubs weten soms uren voor de aftrap nog niet of er een scheidsrechter aanwezig zal zijn. Bij de Antwerpse Arbitrage zitten ze met een nijpend tekort aan refs.

Door de coronacrisis zijn er verschillende gestopt en anderen hebben nu minder tijd. Dat leidt soms tot ambetante situaties. "We zagen in de loop van de week dat er geen scheidsrechter was aangeduid voor onze wedstrijd tegen Sint-Job B, nota bene een derby”, zegt Luc Maertens, de sportief verantwoordelijke bij Brecht, in GvA. “Via een bevriende scheidsrechter hoorde ik dat er een tekort aan refs was, wij vielen uit de lucht."

"Het stoort me mateloos dat de bond hierover niet op voorhand heeft gecommuniceerd. Dan konden we nog anticiperen… Nu hebben we aan de scheidsrechter van onze reserven C gevraagd om te blijven om de wedstrijd van het eerste elftal te leiden. Het moet gezegd: de man heeft dat fantastisch gedaan. Voor alle duidelijkheid: wij erkennen dat het tekort aan scheidsrechters problematisch is, maar communiceer daar dan over… Als wij met iets niet in orde zijn, dreigen ze meteen met boetes.”