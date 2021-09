Invaller Zinho Vanheusden en Genoa zorgen voor straffe stunt en buigen dubbele achterstand helemaal om

Zondag werd er in de Serie A een knotsgekke wedstrijd tussen Cagliari en Genoa gespeeld. De thuisploeg kwam 2-0 voor en leek eenvoudig te gaan winnen. Tot ieders verbazing boog Genoa, met invaller Zinho Vanheusden, de achterstand nog helemaal om.

Op het uur had Cagliari zijn comfortabele dubbele voorsprong nog beet, maar daarna begon het te spoken in de Sardegna Arena. Davide Ballerini, trainer van Genoa, trok eerder al alle registers open en smeet, met onder meer Zinho Vanheusden, drie nieuwkomers op het veld. Vooral de inbreng van Mohamed Fares leek een gouden zet te zijn.

Nauwelijks vijf minuten na de 2-0, kon Mattia Destro de score voor de bezoekers nog milderen. Plots was er opnieuw hoop voor de Rossoblu. Mohamed Fares maakte twintig minuten voor tijd de gelijkmaker, tien minuten later boog diezelfde Fares de achterstand dus helemaal om.

Zinho Vanheusden en co hebben alsnog de volle buit mee en pakten uit met een ware stunt. Het is ook nog maar hun eerste overwinning van het seizoen, maar dat deden ze dus in stijl. Voor de jonge Rode Duivel loopt het ook vlot bij zijn nieuwe ploeg. Hij kwam tot dusver tijdens alle wedstrijden in actie.