Ferme opdoffer voor Barcelona: 'aanvaller komt dit jaar niet meer in actie vanwege een knieblessure'

Het offensieve compartiment van Barcelona ondergaat een stevige transformatie. Lionel Messi en Antoine Griezmann zochten namelijk ander oorden op, maar nu is er ook slecht nieuws omtrent Martin Braithwaite.

De 30-jarige Deen zou dit jaar volgens Sport niet meer in actie komen. Hij sukkelt met een knieblessure, en staat daarmee 3 tot 4 maanden aan de kant.

Het blijft momenteel nog even afwachten op een officiële verklaring van Barcelona. Dit seizoen kwam Martin Braithwaite al driemaal in actie voor zijn club, daarin was hij goed voor twee doelpunten en een assist.