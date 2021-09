Lazio-trainer Sarri reageert na incident met Saelemaekers: "Gebaar dat oudere mensen niet zouden maken"

Lazio verloor de partij en op het einde kookten de potjes over. In het tumult dat volgde moet er iets gebeurd zijn tussen Sarri en Saelemaekers, waarop Sarri rood kreeg en geschorst is tegen Cagliari. Zlatan Ibrahimovic greep een speler bij de nek en alles bedaarde.

"Het was niets bijzonders. Die jongen maakte een gebaar dat oudere mensen niet zouden doen en Ibrahimovic kalmeerde de boel. Dat zijn van die dingen die gebeuren op het veld."

👊 The incident at the end which saw Sarri red carded, reportedly due to an altercation with Saelemaekers.pic.twitter.com/Pf8medO2gn