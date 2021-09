Barcelona toont veel vertrouwen in jonge spelers

Veel spelers die 21 jaar oud of jonger zijn, krijgen dit seizoen hun kans bij Barcelona. Momenteel verloopt het stroef bij de Catalaanse club, maar er is wel een toekomst.

De manschappen van Ronald Koeman zijn zwak begonnen aan het seizoen. Na zes speeldagen staan de Blaugrana op de zesde plek in het klassement. Daar kwam dan nog eens de pandoering van Bayern München bij in de Champions League. Barcelona verloor in Camp Nou met 0-3 van de Duitse ploeg.

Het is wel duidelijk dat Ronald Koeman de kaart van de jeugd trekt. Enorm veel jonge spelers krijgen veel speelgelegenheid van de Nederlandse coach en dat is alleen maar goed voor de toekomst van de club. Die onervaren spelers gaan natuurlijk het vertrek van Messi niet kunnen opvangen, maar ze kunnen zich wel ontwikkelen tot nieuwe steunpilaren van de ploeg.