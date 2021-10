Haaland ook dit weekend er niet bij en forfait voor de nationale ploeg

Erling Haaland is nog niet klaar om dit weekend te spelen met Borussia Dortmund. Hij haakt ook af voor de Noorse nationale ploeg.

Haaland kampt met een spierblessure en is nog niet klaar om dit weekend met Borussia Dortmund aan te treden tegen Augsburg. Ook de nationale ploeg die WK-kwalificaties speelt, laat hij passeren.

Haaland was vorig weekend al afwezig toen Dortmund verloor van Mönchengladbach. Ook in de Champions League tegen Sporting was hij niet van de partij.

“Hij heeft geprobeerd, maar de pijn is te erg", vertelt trainer Marco Rose. "We houden Erling hier en zullen zien hoe het verder gaat. Wat rust zal hem goed doen."