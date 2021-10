'Goede vriend' houdt komst van Roberto Martinez naar FC Barcelona tegen

De tegenvallende resultaten deden FC Barcelona nadenken over een trainerswissel, maar wellicht is er geen budget om in te grijpen.

De positie van Ronald Koeman staat al enkele maanden ter discussie, al kwam de voorzitter van FC Barcelona met de melding dat er voldoende vertrouwen is en dat de ploeg tijd nodig heeft. Toch is er volgens ESport3 recent weer gesproken over een mogelijke opvolging. Ook de naam van Roberto Martinez is daarbij gevallen. De bondscoach van de Rode Duivels zou echter op een njet botsen van technisch directeur Jordi Cruijff. Die is een goede vriend van Martinez, hij was getuige op het huwelijk van de bondscoach.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Italiƫ - Belgiƫ live op Voetbalkrant.com vanaf 15:00 (10/10).