Hoe gaat het verhaal verder voor de Rode Duivels? "Dat gaat sporen nalaten"

De nederlaag van de Rode Duivels tegen Frankrijk in de halve finale van de Nations League zorgt voor heel wat reacties.

De Nations League is voor velen slechts een voetnoot in het interlandgebeuren, maar volgens analist Geert De Vlieger mag je hier niet licht overgaan.

Zeker na het tegenvallende Europees Kampioenschap was dit een ideaal moment om vertrouwen te tanken, maar dat kwam er niet.

“Dit is een tornooi dat je eigenlijk wou winnen om iets goed te maken. Dat is niet gelukt. Ook de manier waarop is niet gelukt. Dat gaat sporen nalaten", zei De Vlieger bij ‘Het Journaal’.