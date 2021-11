Barcelona heeft bijzondere financiële deal voor Xavi helemaal rond

FC Barcelona heeft de piste om Xavi aan te stellen als opvolger van Ronald Koeman rond.

Xavi Hernandez wordt de nieuwe trainer van FC Barcelona. Hij doet dit seizoen uit en doet er daarna nog 2 jaar bij. "Al Sadd heeft overeenstemming bereikt met Barcelona over de overgang van Xavi na de betaling van de afkoopsom in zijn contract. We zijn een samenwerking overeengekomen met Barcelona voor de toekomst. Xavi is een belangrijk onderdeel van de historie van Al Sadd en we wensen hem veel succes", meldt de Qatarese club.

"Xavi heeft ons een paar dagen geleden laten weten dat hij de wens heeft aan de slag te gaan in Barcelona, vanwege de kritieke situatie van 'zijn' club. Wij hebben daar begrip voor en hebben beslist zijn overgang niet in de weg te staan. Xavi en zijn familie blijven hier altijd welkom."

Xavi zou bij Barcelona een lager salaris vangen dan bij zijn huidige club Al-Sadd, waar hij nog twee seizoenen onder contract ligt. Volgens Dirario Sport betaalt FC Barcelona de afkoopsom om het contract met de Qatarese ploeg met onmiddellijke ingang te beëindigen. Xavi zou dit weekend al in Barcelona landen en voorgesteld worden.

Aan de transfer zouden nog enkele andere voorwaarden gekoppeld zijn. Zo zou Barcelona een oefenwedstrijd bij Al Sadd moeten spelen en mag de Qatarese ploeg ook deelnemen aan toernooien in Spanje.