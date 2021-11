Kersvers Rode Duivel Wout Faes: "Ben toegevoegd aan WhatsAppgroep van de Rode Duivels, maar heb nog niets gezegd"

De Rode Duivels verzamelen vandaag in Tubeke. Een soort van eerste schooldag voor Wout Faes, die voor het eerst geselecteerd werd door Roberto Martinez.

In HLN beschrijven Faes en zijn vriendin Linde Van Bijlen het moment waarop de selectie wereldkundig gemaakt werd. "De trainer zei me om mijn gsm even erbij te nemen. Ik zag dat ik enkele gemiste oproepen van mijn vriendin had en onzettend veel berichten", aldus de verdediger van Stade Reims.

Linde Van Bijlen: "Ik was thuis de livestream van bekendmaking door Martinez aan het volgen... Na de 'D' van Dendoncker volgde opeens Faes. Ik schreeuwde het onmiddellijk uit, ik was enorm blij en trots."

Ook de 23-jarige Faes was uiteraard in de wolken met zijn eerste selectie. "Fijn dat ik loon naar werken krijg voor mijn goede seizoen tot dusver bij Reims. Met de bondscoach sprak ik nog niet, ik heb enkel contact gehad met de teammanager. En ik ben toegevoegd aan de WhatsAppgroep van de spelers... maar ik heb nog niets gezegd. Ik stel me voor als ik arriveer", besluit Faes nuchter.