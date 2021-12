Ellende wil maar niet eindigen voor 23-jarige Brusselaar: Belg van Heracles loopt nieuwe horrorblessure op

Eens de ellende begint met blessures, houdt het vaak niet op. Vraag maar aan de 23-jarige Brussselaar Ismail Azzaoui. De Belg van Marokkaanse origine speelt in Nederland bij Heracles, maar heeft eens te meer een zware knieblessure opgelopen.

Azzaoui bracht een deel van zijn jeugdopleiding bij Anderlecht door en stond daar bekend als één van de grotere talenten. Tottenham kwam dan ook al vroeg voor hem op de deur kloppen en anderhalf jaar later ging het richting Wolfsburg. Daar miste hij al een volledig jaar vanwege een knieblessure.

Nadat zijn passage bij Wolfsburg afliep, viste Heracles hem op in oktober 2020. In april van dit jaar blesseerde Azzoui zich opnieuw aan de knie: een nieuwe operatie drong zich op en er mocht meteen een kruis gemaakt worden over het vorige seizoen.

Met goede moed begon de aanvallend ingestelde speler vervolgens aan het huidige seizoen, maar woensdagavond ging het mis in De Kuip. Heracles gaf daar Feyenoord partij. Na een kleine twintig maakte hij bij een tussenkomst een verkeerde beweging: Azzaoui schreeuwde het uit en moest - met de handen op zijn hoofd vanwege de ontgoocheling - met een brancard van het veld gedragen worden.