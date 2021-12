Te goedkoop verkocht door Club Brugge? Woelwater moet in de Premier League enkel Salah voor zich dulden

Zouden ze bij Club Brugge intussen spijt hebben dat ze Emmanuel Dennis zo relatief goedkoop lieten vertrekken? De Nigeriaan maakte zichzelf onmogelijk bij blauw-zwart, maar is intussen een sensatie geworden in de Premier League.

Dennis scoorde vrijdagavond opnieuw voor Watford, reeds zijn zevende doelpunt van het seizoen. In de laatste vijf matchen vond hij vier keer de weg naar de netten. Tegen Brentford leverde dat wel geen punten op, maar zijn statistieken ogen alvast heel mooi. Hij heeft ook nog vijf assists achter zijn naam.

Aangezien hij betrokken is bij 12 doelpunten doet enkel Mo Salah beter in de Premier League. Die is tot nu toe betrokken bij 22 doelpunten. Club Brugge verkocht Dennis deze zomer voor vier miljoen euro. Watford bengelt wel onderaan in de competitie. Met een 17de plaats zijn ze in accuut degradatiegevaar, want ze kunnen na dit weekend nog wat plaatsen zakken.