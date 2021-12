Dramatisch nieuws rond Sergio Agüero: Argentijn zal woensdag zijn afscheid van het voetbal aankondigen

Sergio Agüero vertrok in de zomer van Manchester City naar FC Barcelona, maar veel plezier heeft hij aan deze overstap niet beleefd. De Argentijn kampte lange tijd met een blessure en bij zijn terugkeer kreeg hij tijdens een match problemen aan het hart.

De problemen zouden nu zo ernstig zijn dat Agüero heeft besloten om te stoppen met voetballen. Volgens Marca zal de aanvaller woensdag aankondigen dat hij het voetballen voor bekeken zal houden.

🚨🚨 BREAKING: Sergio Agüero is set to announce his retirement from football on Wednesday. Absolutely gutted for the lad. He’s just 33-years old.



