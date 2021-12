Drie spelers van Liverpool, waaronder absolute sterkhouder, testen positief op het coronavirus

Probleem voor Liverpool. Er hebben namelijk ook bij de Engelse topclub enkele spelers positief getest op het coronavirus. Er is een absolute sterkhouder bij, want zo zou Virgil van Dijk besmet zijn.

Donderdagavond haalde Liverpool het van Newcaste in de Premier League, maar de club moest het zonder enkele belangrijke spelers doen, want zo was onder meer Virgil van Dijk er niet bij.

In een verklaring die voorafgaand aan de wedstrijd tegen de Magpies werd vrijgegeven, zei Liverpool dat de Braziliaanse middenvelder Fabinho, de Engelse middenvelder Curtis Jones en Virgil van Dijk positief hadden getest op het coronavirus.

De drie spelers zijn in een isolement geplaatst en gedwongen om weg te blijven van de ploeg. Ze zullen ook niet kunnen spelen in de Premier League-wedstrijd van zondag tegen Tottenham. Engelse clubs zijn momenteel aan het lijden onder het coronavirus: vijf van de tien wedstrijden op de 18de speeldag zijn uitgesteld tot een latere datum.