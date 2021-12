Pareltje van Cuadrado zorgt ervoor dat Bologna en Arthur Theate met 0 op 9 achterblijven na nieuw verlies tegen Juventus

Is Juventus opnieuw gelanceerd?

De Oude Dame moest zaterdagavond op bezoek bij het Bologna van Arthur Theate. Voor Bologna kwam het bezoek van de topploeg hoogst ongelegen aangezien ze na een sterke reeks met onder meer winst tegen AS Roma hun vorige twee partijen verloren.

Juventus is ook niet bepaald aan een topseizoen bezig en vooral op zoek naar een goede vorm. Vorig jaar werd Inter kampioen en ook zonder Ronaldo lijkt het niet te lukken, zelfs niet met Allegri als trainer.

Het eerste schot tussen de palen was meteen een doelpunt voor Juventus. Bernardeschi stak de bal diep en Morata werkte in één tijd af.

De grote kansen waren verder vooral voor Bologna maar Szczesny stond uitstekend te keepen. De bezoekers staken toch nog eens hun neus aan het venster en met een licht afgeweken afstandsschot zette Cuadrado Juventus op een dubbele voorsprong.

Het vat was af bij de thuisploeg dat niet meer gevaarlijk kon zijn. Een derde doelpunt behoorde nog tot de mogelijkheden voor Juventus maar kwam er ook niet meer. Juve is nu opgeschoven naar de 6e plaats in de competitie, goed voor een plekje in de Conference League