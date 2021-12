Hoe zit het nu tussen Yorbe Vertessen en Lotte Vanwezemael? "Ze heeft me berichtje gestuurd"

Yorbe Vertessen bepaalt de voorbije weken het mooie weer van PSV Eindhoven. De Nederlandse club staat op kop in de Eredivisie.

Vertessen staat niet alleen bekend als een goaltjesdief, maar het contact met seksuologe Lotte Vanwesemael was opvallend. Vertessen was te zien bij opnames van Dacing with the Stars, terwijl Vanwesemael bij PSV Eindhoven opdook.

“We zijn gewoon vrienden”, zegt Vertessen aan HBVL. “Haar stiefbroer is een grote PSV-fan. Samen zijn ze eens naar een wedstrijd komen kijken en toen heeft Lotte mij een berichtje gestuurd, zijn we beginnen praten en is daar een vriendschap uit gebloeid. Meer dan dat is het niet.”

“Ik heb de geruchten de afgelopen maanden ook zien passeren. Altijd jammer als er dingen worden geschreven die totaal niet waar zijn. De mensen weten vaak niet hoe het juist in elkaar zit. Zolang we dat zelf maar weten, zeker?”