Rode Duivels zien voetbal op Nieuwjaarsdag in het water vallen

Het regent uitgestelde wedstrijden in de Premier League. Dit nu ook voor het duel tussen Leicester City en Norwich City dat normaal op Nieuwjaarsdag zou doorgaan.

De Premier League wordt geteisterd door coronabesmettingen. In één van de drukste periodes van het jaar over het Kanaal is er wel elke dag een wedstrijd die niet doorgaat. Zo ook de wedstrijd tussen Norwich en Leicester dat normaal op 1 januari zou gespeeld worden. De Premier League kwam met de volgende boodschap.

"Op verzoek van Norwich City kwam het bestuur van de Premier League vandaag bijeen en stemde helaas in met het uitstellen van de wedstrijd in het King Power Stadium van Leicester City, dat op zaterdag 1 januari om 15.00 uur GMT zou gespeeld worden. Het bestuur accepteerde de aanvraag van Norwich omdat de club niet over het vereiste aantal spelers beschikt voor de wedstrijd (13 veldspelers en één keeper), vanwege COVID-19-gevallen en blessures.

Het besluit van het bestuur kon voorafgaand aan de wedstrijd worden genomen om duidelijkheid te geven aan de getroffen clubs en hun fans. Onze excuses voor het ongemak en de verstoring van de feestelijke plannen van supporters.

De League is zich ervan bewust dat de recente beslissingen om wedstrijden uit te stellen de supporters zullen teleurstellen, en begrijpt hun frustraties in een speciale tijd van het jaar waarin fans uitkijken naar het bijwonen en kijken naar voetbalwedstrijden.

De League streeft ernaar om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, maar helaas moet soms op korte termijn uitstel worden aangevraagd, aangezien veiligheid onze prioriteit is. Waar mogelijk zal de Liga zich inspannen om supporters op de hoogte te houden als wedstrijden op een speeldag in gevaar komen."