De mannen van Antonio Conte hebben Watford over de knie gelegd met 0-1.

Tottenham is in goede doen, maar kende een heel moeilijke namiddag aan Vicarage Road. Pas in de 89ste minuut kon Sanchez de 0-1 binnenkoppen op vrije trap.

De Spurs komen dichter bij de top 4 en kunnen over Arsenal springen als ze al hun inhaalwedstrijden winnen.