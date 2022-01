Inter gaat opnieuw over AC Milan naar de leiding in de Serie A na winst in topper tegen Lazio

Inter heeft deze avond een belangrijke overwinning geboekt in de Serie A. De Italiaanse topclub had het lastig tegen Lazio, maar uiteindelijk won Inter wel met 2-1 na doelpunten van Bastoni en Skriniar.

Inter en Lazio maakten het elkaar knap lastig in de Italiaanse topper, maar na een half uur kwam de thuisploeg wel op voorsprong na een doelpunt van Bastoni. Vijf minuten later kwam Lazio echter langszij dankzij de onvermijdelijke Immobile.

Toch kon Inter de drie punten thuishouden. In de tweede helft legde Skriniar namelijk de 2-1 eindstand vast. Door deze overwinning springt Inter opnieuw over AC Milan naar de leiding in de Serie A. Het verschil tussen beide clubs is nu één punt.