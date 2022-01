Coutinho maakt fantastisch debuut tegen Manchester United

Coutinho heeft bij zijn debuut voor Aston Villa meteen zijn visitekaartje afgegeven. Hij deelde een assist uit en scoorde zelf ook.

Op de 22ste speeldag van de Premier League hebben Aston Villa en Manchester United, nog steeds zonder Cristiano Ronaldo, 2-2 gelijk gespeeld.

Manchester leek op rozen te zitten toen het 0-2 op voorsprong stond, op goed 20 minuten van het einde. Maar dat was zonder de debuterende Philippe Coutinho gerekend.

Hij gaf een assist voor Jacob Ramsey en scoorde even later zelf de gelijkmaker. Coutinho maakte in de wintermercato de overstap van FC Barcelona.