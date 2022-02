Nikola Storm laat zich uit over transfer tijdens zomermercato

De 27-jarige Nikola Storm van KV Mechelen haalt op dit moment heel veel voldoening uit zijn voetbal. Zijn zelfvertrouwen was nog nooit zo groot.

Het niveau van Storm op dit moment is het beste uit zijn carrière. Die prestaties bij KV Mechelen blijven niet onopgemerkt in binnen- en buitenland.

Tijdens de wintermercato kwam er geen concrete aanbieding. “Ik wilde ook niet weg. Als ik een transfer maak, dan zal het in de zomer zijn. En ik acht de kans klein dat ik KV Mechelen dan verlaat, tenzij bij een niet te weigeren voorstel”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Het buitenland is geen doel op zich voor Storm, omdat alles ook moet kloppen voor zijn vrouw en kinderen. “Duitsland, Italië of Spanje. Óf Nederland - hun voetbal ligt me het best. Maar toch liever een Belgische topclub dan het buitenland. Ik heb heel mijn familie graag dicht bij mij, hé. Mijn leven is hier. En dat kan op dit moment niet mooier zijn.”