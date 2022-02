🎥 Philippe Clement breekt met Monaco zegereeks van Olympique Lyon af

Philippe Clement heeft met AS Monaco in Ligue 1 met 2-0 gewonnen van Olympique Lyon.

Lyon was de ploeg in vorm in Ligue 1. Ze wonnen de voorbije matchen tegen Troyes, Saint-Etienne en Marseille, waardoor ze weer konden dromen van de top vier.

AS Monaco startte echter als een wervelwind aan de partij. Na amper een half uur stond het in eigen huis al op een 2-0-voorsprong.

Jean Lucas en Wissam Ben Yedder namen de doelpunten voor hun rekening. Door de nederlaag zakt Lyon weer naar de middenmoot. Monaco is voorlopig vierde.

