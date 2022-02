Nu ook zaak van grensoverschrijdend gedrag in het voetbal, technisch directeur stapt per direct op: "Ik schaam me kapot"

Na de verhalen over onder meer Ali B en Marco Borsato bij The Voice is er nu ook binnen het Nederlandse voetbal een ferme #MeToo-zaak aan de gang.

Marc Overmars stapt namelijk per direct op als technisch directeur bij Ajax Amsterdam. Dat lieten de Ajacieden weten op hun webstek.

"Ik schaam me kapot. Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen", aldus Overmars in een reactie.

Excuses

"Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk."

"Ik bied mijn excuses aan. Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat. Ik zie geen andere optie dan te stoppen bij Ajax.