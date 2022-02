Klacht ingediend tegen Zouma die kat mishandelde, ook grootste boete die mogelijk was van West Ham

Volgens de Britse krant The Daily Mail is er in Frankrijk een klacht ingediend tegen Kurt Zouma van West Ham.

De beelden konden via de Snapchat van Zouma’s broer tot bij de Britse krant The Sun geraken en vanaf daar ging het filmpje viraal. Op de beelden is te zien dat Zouma de kat eerst laat vallen en dan schopt. Hij gooit ook een schoen naar het katje.

De Fransman excuseerde zich voor zijn daden en in Engeland leek de zaak helemaal gesloten. Een Franse dierenwelzijnsorganisatie diende nu wel klacht in.

“Wij veroordelen deze afschuwelijke daad, hebben gevraagd om de speler te weren uit het Franse nationale team, en hebben een juridische klacht tegen hem ingediend”, zegt een woordvoerder van La Fondation 30 Millions d’Amis. In Frankrijk riskeert Zouma een celstraf tot vier jaar en een boete tot 60.000 euro.

De Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals heeft ondertussen de katten bij Zouma laten weghalen. West Ham heeft Zouma ook bestraft met de maximumboete van 2 weeklonen. Die middelen worden geschonken aan organisaties voor dierenwelzijn.