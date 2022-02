🎥 📷 OFFICIEEL Xherdan Shaqiri weg bij Olympique Lyon

Chicago laat weten dat Shaqiri een contract tekende voor maar liefst drie seizoenen in de MLS. Volgens de Amerikaanse media is er met de overgang een transfersom van 8 miljoen euro gemoeid.

Na een half jaar vertrekt de Zwitser al opnieuw bij Olympique Lyon, waar hij nooit echt kon uitblinken.

Nochtans heeft hij de nodige ervaring in de benen. Hij won de Champions League met Bayern en Liverpool en speelde ook al voor Inter.

