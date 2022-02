Ondanks controverse zit Kurt Zouma (West Ham) ook tegen Leicester City gewoon in de selectie

Zijn manager David Moyes heeft bevestigd dat Kurt Zouma aanwezig zal zijn bij de wedstrijd tegen Leicester City. De laatste dagen is er heel wat controverse rond de Franse verdediger, aangezien hij zijn katten mishandeld zou hebben.

Kurt Zouma zal niet uit de selectie van West Ham gelaten worden. De verdediger is verwikkeld in een grote controverse voor het mishandelen van zijn katten. Adidas heeft besloten de samenwerking met de speler te beëindigen en Didier Deschamps heeft besloten de speler niet terug te halen naar de nationale ploeg, maar West Ham laat zijn verdediger niet in de steek.

Zijn manager, David Moyes, heeft bevestigd dat de verdediger weer van de partij is tegen Leicester City. "Als club hebben we die beslissing genomen en ik blijf erbij," zei Moyes. De Hammers legden de speler echter wel een boete van 300.000 euro op.