Kopzorgen voor FC Barcelona? Centrale verdediger valt geblesseerd uit met probleem aan de kuit

De kans is bestaande dat FC Barcelona het een tijdje zonder Ronald Araujo zal moeten doen. De centrale verdediger moest in de wedstrijd tegen Espanyol vervangen worden door een probleem aan de kuit.

Barca verloor zondag met 2-2 van Espanyol. Xavi moest zijn centrale verdediger Ronald Araujo (22, 26 wedstrijden en 3 doelpunten dit seizoen) na de pauze vervangen door Eric Garcia. hij kreeg te maken met een blessure.

De Catalaanse club gaf nieuws over de gezondheid van de speler: hij heeft een blessure opgelopen in zijn linkerkuit. Er zullen verdere tests worden uitgevoerd. Het is te hopen dat dit niet al te ernstig is, want de verdediging van Barca mist nu al Clement Lenglet, Samuel Umtiti en Sergi Roberto.