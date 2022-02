Opvallend: fans van club uit tweede amateur krijgen combiregeling opgelegd uit vrees voor... hooligans van AA Gent

Vreemde beslissing: voor de wedstrijd tussen KRC Gent en Sporting Lokeren is er komende zondag een combiregeling voorzien. De politie vreest immers dat Gentse hooligans het duel willen verstoren.

Dat gebeurt na incidenten met hooligans van AA Gent, die op 8 december afzakten naar de wedstrijd Lokeren-Temse-KVV Zelzate. Dat mondde uit in een vechtpartij en veroorzaakte ook veel schade. De Gentse hooligans beweerden dat ze waren uitgedaagd.

Nu vreest men dus eenzelfde scenario en de politie is op zijn hoede. Daarom dus de combiregeling. “Als club betreuren we de combiregeling dit ten zeerste”, zegt Herman Van de Putte, woordvoerder van Lokeren-Temse. “We werden dit seizoen al vaak op deze manier behandeld. Twee weken geleden had de politie naast een groot aantal extra manschappen zelfs een helikopter ingezet.”