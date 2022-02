Norman Bassette, de jonge Belg die met Caen schittert op de Gambardella Cup

Dit weekend schitterde een jong Belgisch talent met de jongeren van SM Caen. Zijn naam: Norman Bassette.

Hoe was je weekend ? Waarschijnlijk niet beter dan dat van Norman Bassette, de jonge Belgische spits die speelt bij Caen. De 17-jarige Bassette speelt meestal in leeftijdsteams bij de Normandische club, maar wordt regelmatig opgeroepen bij het reserveteam. Hij speelde er 10 wedstrijden en scoorde deze zaterdag zijn tweede doelpunt van het seizoen, waarmee hij zijn team de overwinning opleverde tegen Blois door in te vallen en er 3-2 van te maken.

En van rusten was voor Norman geen sprake: de dag na dit grote succes ging onze jonge landgenoot naar Brest om met de U18's van SM Caen deel te nemen aan de Gambardella Cup, een beroemde jeugdcompetitie. Wederom was Bassette beslissend en wist hij twee keer te scoren. Hij leverde op die manier de kwalificatie op voor de kwartfinales (3-0-zege).

⚽️ Le but de la victoire 3️⃣-2️⃣ avec la réserve samedi 🆚 @BloisFootball41 #N2

⚽️⚽️ Un doublé avec les U18 pour la qualification en 1/4 de la @GambardellaFFF après un succès 3️⃣-0️⃣ 🆚 @SB29

Et vous, sinon, vous avez quoi de votre week-end 😉 @SMCaen #NormanBassette pic.twitter.com/Hq3XnbUyjy — Mathieu Billeaud (@MatBilleaud) February 20, 2022

86’. Et 1, et 2, et 3-0… Norman Bassette triple la mise pour le @SMCaen 🆚 le @SB29 suite à une erreur du gardien adverse @GambardellaFFF

DIRECTION LES QUARTS DE FINALE pic.twitter.com/Gse1bGLHmx — FOOT NORMAND (@FOOT_NORMAND) February 20, 2022

Amper een week na z'n eerste profcontract

Het moet gezegd worden dat Norman Bassette goede redenen had om dit weekend op z'n beste niveau te zijn: afgelopen weekend bood Caen hem zijn eerste profcontract aan, tot 2024. Een mooie erkenning voor de spits die men presenteert als een van de grootste talenten van de club. Bij Eupen was Bassette het slachtoffer geworden van pesterijen, zoals hij onlangs aan Onze Mondial uitlegde: "In mijn hoofd was het voetbal voorbij. Ik had me ingeschreven op een school voor mechanica", vertelde de jonge Belg moedig. "Maar ik had een wazige video van mij naar Caen gestuurd en ze zagen iets in mij en nodigden me uit voor de voorbereiding". Zeven goals in vier wedstrijden later kwam de jongen uit Bertrix naar Normandië. Het lijkt enkel een kwestie van tijd voor hij zijn eerste minuten zal maken bij de A-kern.