Vanheusden alweer geblesseerd, net nu oefeninterlands eraan komen: "Hij begint de moraal wat te verliezen"

Hoelang gaat Zinho Vanheusden nu weer aan de kant staan? De 22-jarige verdediger liep alweer een dijblessure op. Net nu de oefeninterlands eraan komen.

Voor Vanheusden is het zijn tweede dijblessure op korte tijd. Na twee zware knieblessures stapelt het zich op. "Hij heeft de moraal wat verloren", zegt vader Johan Vanheusden bij Sudpresse. Niet onlogisch, want Vanheusden heeft er veel werk in gestoken om telkens terug te keren én om zijn lichaam daarna sterker te maken. Maar telkens duikt er toch een probleem op.

In oktober en november stond hij al twee maanden aan de kant met een probleem aan de dij en nu mist hij dus mogelijk ook de oefeninterlands tegen Ierland en Burkina Faso. Nochtans wedstrijden waarin hij kansen zou krijgen van Roberto Martinez met het oog op het WK in Qatar.