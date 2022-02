Gooit Conte de handdoek in de ring na nieuwe nederlaag met Spurs? "Op dit moment help ik de club niet"

De knappe zege tegen Manchester City kreeg geen vervolg voor Tottenham. Op bezoek bij staartploeg Burnley werden de Spurs andermaal met de neus op de feiten gedrukt: 1-0 werd het voor Burnley. Tottenham, dat vier van zijn laatste vijf competitiewedstrijden verloor, staat op de achtste plaats.

De nederlaag bij Burnley kwam heel hard aan bij Tottenham-manager Antonio Conte. "Als je vier van de laatste vijf wedstrijden verliest, dan is het tijd voor de club om te gaan evalueren. De club kan van manager wisselen, maar de resultaten blijven hetzelfde."

"Ik ben hierheen gekomen om de situatie bij Tottenham om te keren, maar misschien is het niet goed genoeg. Misschien ben ik niet genoeg. Ik ben te eerlijk om mijn ogen te sluiten en mijn salaris op te strijken", vertelde een emotionele Conte op de persconferentie na de nederlaag woensdagavond.

"Op dit moment help ik de club onvoldoende. De realiteit is dat we spelen als een degradatiekandidaat, en ik ben daar verantwoordelijk voor. Ik sta voor iedere beslissing open."