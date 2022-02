Ex-Gent-spits Yaremchuk leeft in angst: "Zijn schoonvader wou een kalashnikov gaan kopen"

Ex-Gent-spits Roman Yaremchuk toonde in de wedstrijd tegen Ajax de drietand, het wapenschild van Oekraïne. Nog geen 24 uur later brak de oorlog uit in zijn land. De Oekraïnse spits zit vol zorgen om zijn familie en die van zijn vrouw.

"Roman is aangeslagen. Hij weent. Al zijn aandacht gaat nu naar contact met zijn familie", zegt zijn makelaar, Roger Henrotay, in HLN. "Zijn ouders, twee grootouders, zijn broer en diens vrouw wonen in Lviv, dat vrij westelijk gelegen is. Daar was het donderdag nog relatief rustig, maar telkens wanneer Roman iemand aan de telefoon kreeg, hoorde hij op de achtergrond sirenes, die mensen aanmaanden om naar schuilkelders te trekken.”

Yaremchuk probeert zijn familie naar zijn buitenverblijf op het platteland van Lviv te verhuizen, maar voor de familie van zijn vrouw is het nog erger. “Cristina is afkomstig uit een stadje in de buurt van Tsjernobyl, waar er volop gestreden werd. Haar vader is 57, maar hij wou op zijn eentje een kalashnikov gaan kopen om de strijd met de Russen aan te gaan. Cristina en haar moeder hebben hem daarvan uiteindelijk kunnen weerhouden, toen er door de Russen volop geschoten werd vanuit de lucht. Cristina hoorde van haar ouders dat het Oekraïense verzet in hun stad uiteindelijk de witte vlag gehesen heeft. Het was dat, of allemaal afgemaakt worden.”