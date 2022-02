Match in Nederlandse tweede klasse even stilgelegd, speler wou fan te lijf gaan na oerwoudgeluiden: "Hij stond in tranen onder de douche"

Fans van MVV Maastricht hebben vrijdagavond apengeluiden gemaakt richting Dordrecht-verdediger Seydine N'Diaye. Die was heel aangeslagen en ging op het veld door het lint. Het incident werd ook zwaar veroordeeld.

Uit het uitvak weerklonken apengeluiden en de Fransman wees de scheidsrechter daarop. Hij kreeg daarvoor geel omdat hij het iets te opgewonden deed. "Er werden oerwoudgeluiden richting Seydine gemaakt en die was daardoor helemaal van streek. Die jongen stond in tranen onder de douche en daar kan ik me alles bij voorstellen", aldus Hans de Zeeuw, algemeen directeur van Dordrecht.

De 2m05 grote verdediger wou zelf bij een fan verhaal gaan houden, maar werd door de spelers tegengehouden. Hij kwam na de rust niet meer op het veld. De 21 overgebleven spelers knielden als teken van solidariteit. "Dit is een grote schaduw over deze overwinning", aldus De Zeeuw. "Het statement dat de spelers daarna met elkaar hebben gemaakt was het beste gebaar dat gemaakt kon worden: een signaal tegen racisme en discriminatie. Eigenlijk moeten we dit soort gasten die zoiets doen, terwijl er bij hun eigen ploeg ook donkere spelers rondlopen, geen podium geven en doodzwijgen, maar het is wel gebeurd."