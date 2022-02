Lewandowski weet niets over toekomstplannen Bayern: "Dat hoor ik voor het eerst"

Tegenstrijdige berichten uit Duitsland: technisch directeur Hasan Salihamidzic heeft zaterdag laten weten dat Robert Lewandowski niet mag vertrekken bij Bayern München. De Poolse goalgetter op zijn beurt claimt daar niets over gehoord te hebben.

Het huidige contract van de doelpuntenmachine loopt door tot medio 2023 en een tussentijds vertrek wordt uitgesloten. "Hij is een heel, heel belangrijk onderdeel van het team, daarom is het totaal niet aan de orde," vertelt Salihamidzic bij Sky Deutschland. Daarnaast benadrukte de bestuurder dat de club er alles aan gelegen is Lewandowski langer bij de club te houden.

In de wandelgangen wordt Lewandowski nadrukkelijk met een transfer in verband gebracht. Op 33-jarige leeftijd is de spits nog altijd niet versleten, gezien de 39 goals die hij dit seizoen maakte in 33 wedstrijden in alle competities. Toen hij met de uitspraken van Salihamidzic werd geconfronteerd reageert hij verbaasd. "Dat hoor ik voor het eerst", vertelt de goalgetter.

"Dankzij al mijn ervaring blijf ik rustig. Het is belangrijk voor mij om me te kunnen concentreren op mijn spel. Ik sta overal voor open", vervolgt Lewandowski. "Maar wat voor mij belangrijk is, is wat er in de volgende wedstrijd gebeurt. Alles wat met contracten te maken heeft, is bijzaak en blijft op de achtergrond."