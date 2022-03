🎥 Mixed feelings: Dele Alli krijgt mooi afscheid na pandoering met Everton

Tijdens de afgelopen wintermercato vertrok Dele Alli (25) bij de Spurs. De Engelse international begon maandag op de bank bij Everton en mocht twintig minuten voor tijd invallen.

Na de pandoering ging Tottenham-doelman Hugo Lloris de teleurgestelde Deli Alli opzoeken. De Franse doelman begeleidde Alli naar de Tottenham-fans, die hun voormalige chouchou een mooi afscheid gaven.

Dele Alli speelde tussen 2015 en januari 2022 269 officiële wedstrijden voor de Spurs. De 37-voudige international scoorde daarin 67 goals en leverde 61 assists af.

🎶 I just don't think you understand 💙 pic.twitter.com/zWzqlKYTw3