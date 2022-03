Ook in Nederland is het zover: Russische oligarch verkoopt Vitesse

Nu Chelsea in nauwe schoentjes zit wegens de positie van Roman Abramovich, verkoopt nog een Russische clubeigenaar zijn ploeg.

En niet eens zo gek ver van bij ons want de Nederlandse Eredivisie-club Vitesse werd geleid door een gelijkaardige Russische oligarch, Valeriy Oyf.

Met de escalatie van de situatie tussen Oekraïne en Rusland heeft de hele wereld sancties uitgesproken voor Rusland en Russen oeral ter wereld. Volgens Oyf laat de situatie hem niet veel anders toe om te doen.

"Het doet me veel pijn maar in de huidige situatie neem ik deze beslissing in het belang van de club, medewerkers, supporters, sponsors en andere stakeholders. (...) Vitesse zit in mijn hart en dat zal altijd blijven gelden", klinkt het in een statement.