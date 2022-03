Tuchel bekijkt lastige situatie Chelsea filosofisch: "Zolang we genoeg shirts en een bus hebben..."

De huidige situatie waar Chelsea zich in bevindt, had Tuchel niet meteen zien aankomen. Daar sta je dan, als coach/manager zijnde. Door de sancties aan het adres van eigenaar Abramovich kan Chelsea geen contracten aanbieden en zette ook de hoofdsponsor de samenwerking stop.

Waardoor het bij de Engelse topclub dus plots leven in onzekerheid is. "Ik weet niet wat er morgen komt", moet Thomas Tuchel erkennen. "Het is groot nieuws. De impact is groot. Snel zullen we erachter komen hoe groot de impact precies zal zijn.

"Zolang we elkaar maar kunnen vertrouwen", geeft Tuchel aan wat voor hem van belang is. De Duitser bekijkt het ook enigszins filosofisch, én praktisch. "Zolang we genoeg shirts hebben en een bus die ons naar de wedstrijd kan brengen, zullen we er staan en keihard ons best doen."

Maximaal 20 000 pond voor verplaatsingen

Het is inderdaad met de bus te doen en niet langer met de privéjet. Door de huidige sancties mag Chelsea maximaal 20 000 Britse pond uitgeven aan het transport naar uitwedstrijden.