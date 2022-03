🎥 Prachtige beelden na laatste fluitsignaal in Leeds - Norwich

Een spannende affiche tussen twee ploegen in het kelder van het klassement. Een wedstrijd tussen de 16de en de 20ste in het klassement van de Premier League. Het verschil tussen beide teams bedroeg voor de wedstrijd slechts zes punten. Joe Gelhardt bezorgde Leeds in de 94ste minuut de winnende treffer en zette zo de boel op stelten.

Look at what it means... 🤩



Those full-time scenes after Leeds' first win under Jesse Marsch, as a late goal brought the club's director of football, Victor Orta, to tears in the stands! 🥳 pic.twitter.com/7YAMoqZ2cJ