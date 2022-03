FC Barcelona stap dichter bij CL-ticket

FC Barcelona heeft opnieuw een goede zaak gedaan in het Spaanse klassement. Het versloeg in eigen huis Osasuna met 4-0

Ferran Torres was met twee doelpunten de ster van de avond. Hij helpt zijn nieuwe werkgever zo aan een verdiende 4-0 overwinning tegen een zwak Osasuna. In het klassement komt Barcelona zo op gelijke hoogte met Atletico Madrid op de derde plaats. In Spanje worden de eerste vier beloond met een rechtstreeks ticket voor de poules van de Champions League. Het kampioenschap lijkt dit jaar echter voor rivaal Real Madrid te zijn. De Madrilenen hebben een voorsprong van maar liefst 12 punten op Barca.