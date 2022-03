Is Wijnaldum binnenkort opnieuw in de Premier League te zien?

Wijnaldum speelt nochtans regelmatig voor de Franse topclub, maar volgens L'Equipe is de club van plan om Wijnaldum te ontslaan op het einde van het seizoen. Wijnaldum maakte tot en met vorig jaar nog het mooie weer bij Liverpool FC. Hij won er o.a. de Champions League en de Premier League. Liverpool zou volgens de bron openstaan voor een terugkeer van de Nederlandse middenvelder. Ook Newcastle, een voormalige werkgever van Wijnaldum, zou hem met open armen verwelkomen.

