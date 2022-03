Druk op Philippe Clement neemt alsmaar toe: "Ik zie Antwerp het volgend seizoen met hem proberen"

Uitgeschakeld in de beker, amper een van zijn laatste acht wedstrijden kunnen winnen en eerder deze week kansloos uit de Europa League geknikkerd door Braga. Nee, het zijn niet de vrolijkste tijden voor Philippe Clement. Stilaan klinkt de kritiek alsmaar luider.

In Het Belang van Limburg gaat Johan Boskamp dieper in op de situatie van Philippe Clement. "De Franse pers begint te zeiken, ze noemen hem Le Petit Belge. Hij heeft het moeilijk. Ze vinden dat Monaco nog steeds met dezelfde problemen worstelt als voor zijn komst. En nu zijn ze ook Europees uitgeschakeld. Ik weet niet voor hoe lang hij getekend heeft, maar het ziet er niet goed uit voor hem."

Op een korte periode bij Club Brugge na liep de trainerscarrière van Philippe Clement tot dusver over rozen. "Flippie heeft altijd de wind in de zeilen gehad, bij Waasland-Beveren, Genk en Club Brugge. Voor het eerst zit het tegen en dan krijg je kritische vragen, daar moet hij even aan wennen. Al ben ik ervan overtuigd dat er voor Clement altijd een zitje vrij zal zijn bij de Belgische top. Ik zie Antwerp het volgend seizoen met hem proberen", besluit Boskamp.