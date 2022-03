🎥 Wedstrijd gestaakt in Bundesliga: grensrechter krijgt beker op het hoofd

Voetbal een feest... Het duel tussen VFL Bochum en Borussia M├Ânchengladbach werd vrijdagavond gestaakt nadat de grensrechter bekogeld werd met een volle beker.

Halfweg de tweede helft stond het 0-2 voor Mönchengladbach, na doelpunten van Plea en Embolo. Een 'supporter' van de thuisploeg achtte het noodzakelijk om een gevulde drinkbeker op het achterhoofd van de nietsvermoedende lijnrechter te gooien.

De man was zichtbaar aangeslagen, maar gaf aan door te willen gaan. Het was uiteindelijk de scheidsrechter die de knoop doorhaakte en de wedstrijd definitief staakte.

De Bochum-spelers gingen de supporter in kwestie de levieten lezen. Ook VFL Bochum mag zich vanuit de Duitse voetbalfederatie verwachten aan stevige sancties.

The match between VFL Bochum and Borussia Monchengladbach has been abandoned after the assistant referee was struck by an item from the crowd. pic.twitter.com/OKAIvaEWZy — ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2022