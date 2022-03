Theate toont dat hij optie is in de verdediging: "Of die plaats in de verdediging voor mij is? Andere vraag..."

In het zoeken naar lichtpuntjes gisterenavond viel ons de prestatie van Arthur Theate op. Ondanks dat hij de verdediger met het minste ervaring was, presteerde hij toch het best. Interessant voor de toekomst.

“Ik wil het niet hebben over mijn eigen prestatie”, zei Theate achteraf bij Het Nieuwsblad. “Laat ons spreken over de collectieve prestatie. Ik voelde me goed in deze wedstrijd en het klikte wel met Boyata, Denayer en Thorgan Hazard voor me. Alleen verdween het ritme na een half uur. Daar moeten we aan werken, ook ik."

Theate heeft nog een hele progressiemarge en zit in de beste competitie voor een verdediger om dat te bewerkstelligen. "Ik moet nog in alle aspecten van het spel verbeteren. Die late tegengoal kwam ook uit een voorzet en daar waren we voor gewaarschuwd. Jammer. Of die plaats links in de verdediging nu vacant is voor mij? Ander onderwerp graag. Dat is niet mijn beslissing.”