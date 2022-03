Met de grove borstel door de kern: 'Na Dybala moeten boegbeeld én transfer van veertig miljoen euro opkrassen bij Juventus'

Juventus FC gaat met de grove borstel door de selectie. Na Paulo Dybala zullen twee andere grote namen de Italiaanse topclub verlaten.

Voor alle duidelijkheid: het vertrek van Paulo Dybala is niet naar de zin van Juventus FC. De Argentijn beschikt echter over een aflopend contract en gaat niet akkoord met het voorstel van De Oude Dame.

Maar het wordt ineens een grote schoonmaak in Turijn. La Republicca meldt dat ook Federico Bernardeschi een andere club moet zoeken. Juventus betaalde in 2017 nog veertig miljoen euro voor de flankaanvaller, maar hij bracht te weinig om een contractverlenging te verdienen.

Zelfs boegbeeld moét weg

Ook Giorgio Chiellini moet op zoek naar een nieuwe club. De 37-jarige oudgediende verbleef dit seizoen vooral in de ziekenboeg. Enkele clubs in de MLS zijn geïnteresseerd. Juventus zal hem ondanks zijn lopende contract geen strobreed in de weg leggen.