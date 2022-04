Gaëtan Englebert: "We verdienen het om te staan waar we staan en om daar te blijven"

Na de 10-0 overwinning van woensdag tegen La Louvière Centre, heeft RFC Luik zondag een tweede opeenvolgende wedstrijd gewonnen tegen Mandel United (3-1).

RFC Luik heeft er deze week zes op zes van gemaakt in eigen huis en heeft het beste resultaat van het weekend behaald. "Het was een ingewikkelde wedstrijd na de tien doelpunten van woensdag, omdat er een onbewuste verslapping kon optreden. Dat komt omdat je kunt denken dat je alleen maar het veld op moet om te winnen. Dat was niet het geval, we deden wat we moesten doen. We beheersten het spel goed," zei Gaëtan Englebert na de wedstrijd.

"We zitten in de laatste fase"

Luik staat momenteel op de derde plaats in 1 Amateur. Zo lijken ze nu toch wel goed op weg naar een plekje in de play-offs. "We hebben in de laatste paar wedstrijden laten zien dat we het verdienen om te staan waar we staan en om daar te blijven. We moeten zo blijven spelen en winnen, want dat is de enige manier om er te komen. We zijn in de laatste rechte lijn, dus er is geen ruimte voor fouten," zei de coach van de de Luikenaren.

Volgend weekend reizen de mannen uit Luik naar Tienen. "We moeten profiteren van onze huidige vorm om een resultaat te halen in Tienen. Met ons publiek dat zal meereizen is het praktisch een thuiswedstrijd. Het is aan ons om hetzelfde gezicht te tonen als hier in Rocourt", besloot Englebert.