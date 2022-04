Kevin De Bruyne krijgt niets dan lof in de Britse media

Na het 2-2 gelijkspel tussen Manchester City en Liverpool krijgt Kevin De Bruyne niets dan lof van de Britse media voor zijn uitstekende prestaties.

Kevin De Bruyne opende de score voor Manchester City en had in het slot van de partij bijna de winnende assist aan zijn voet. Spijtig genoeg voor City liet Riyad Mahrez de enorme kans liggen. Zijn prestaties oogsten dan ook niets dan lof in de Britse media.

Zo titelde Sky Sports: “Een prestatie die iedereen eraan herinnerde - als dat nog nodig was - waarom hij zo goed is. De ster van City stond er en scoorde al na vijf minuten voor de titelverdedigers uit Manchester. Hij greep zich naar de haren toen hij na een halfuur het zijnet raakte, maar De Bruyne bleef tussen de Liverpool-linies ballen versturen. Nipt buitenspel van Raheem Sterling en een misser van Mahrez ontzegden hem een assist.”

The Daily Mail had ook niets minder dan lovende woorden voor de Rode Duivel: “De stormloop van Kevin Bruyne is begonnen. Hij zorgde de hele wedstrijd lang voor een beetje magie en piekt op het juiste moment voor Manchester City.”